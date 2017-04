Dorothée de Gaza, la spiritualité du coeur

Abonnés

Au VIe siècle, Dorothée de Gaza, issu d'une famille chrétienne, entre au monastère de Siridos où il passera une grande partie de sa vie avant de fonder son propre monastère. On connait sa vie grâce aux dix-sept instructions et seize lettres qu'il a rédigés. Publié le 17 mars 2017.

Dans quel contexte a vécu Dorothée de Gaza?

Au VIe siècle, sous l’empereur Justinien. Après les remous liés au concile de Chalcédoine (en 451), une vie monastique peut se déployer dans la paix en Orient. À l’époque, Gaza est encore avec Athènes et Alexandrie une forteresse de la culture païenne du monde grec. Mais cette ville est aussi célèbre pour son école de sophistes devenue chrétienne : c’est d’elle que sortent l’évêque Aenéas, le rhéteur Chorikios ou encore Procope, fameux théologien.

L’ère justinienne connaît à Gaza la construction d’églises grandioses ainsi qu’une certaine floraison monastique : depuis saint Hilarion au IVe siècle, père du monachisme palestinien, jusqu’à Dorothée au seuil de l’invasion arabe, dernier représentant de cette lignée monastique. La région de Gaza, le long de la Méditerranée, est alors un carrefour où se retrouvent des chercheurs de Dieu venus du nord (Antioche, Beyrouth) et du sud (Égypte, Sinaï), souvent par le biais de Jérusalem.

Quelle a été sa vie ?

Saint Dorothée naît vers l’an 500 dans une famille chrétienne et fortunée des environs d’Ascalon (aujourd’hui la ville israélienne d’Ashkélon, située juste au nord de la bande de Gaza). Selon d’autres sources, il viendrait plutôt d’Antioche. Son frère fait aménager une infirmerie dans le monastère de l’abbé Siridos, près du village de Thabatha, et c’est dans ce monastère que Dorothée entre vers 520. On ignore combien de temps il est resté dans le monde avant de s’en retirer, et les raisons de cette retraite.

Au monastère, Dorothée est tour à tour portier, hôtelier, et assigné au soin des malades. Il s’occupe particulièrement de Jean le Prophète, vieillard qui est l’un de ses deux pères spirituels, avec un certain Barsanuphe. «Nous les faibles, nous ne pouvons que nous réfugier dans le nom de Jésus», dit Jean à Dorothée. Ce dernier assume par ailleurs la formation monastique de Dosithée, un jeune moine malade. Il lui enseigne à son tour l’humilité et la prière continue. «Le service des frères a été le lieu privilégié de sa formation monastique», explique le P. Nicolas Egender. Ce moine bénédictin de l’abbaye de Chevetogne, en Belgique, est l’auteur d’un livre sur le sujet (1).

Après la mort de Jean en 543, Dorothée fonde son propre monastère entre Gaza et Maïouma et devient alors père de communauté (« abba »). «Dorothée n’a jamais été un exclu, c’était plutôt un cénobite (moine vivant en communauté, NDLR)», explique le P. Nicolas Egender. Il parle volontiers de vie «semi-érémitique», le monastère abritant sans doute de petits ermitages où Dorothée se serait parfois retiré.

Comment connaît-on sa vie ?

Il a écrit (en grec) 17 instructions et 16 lettres, devenus des classiques de la littérature ascétique. La dernière traduction en français des Instructions datait de 1963 jusqu’à ce que Sœur Pascale-Dominique Nau, religieuse dominicaine, s’attelle à une nouvelle version en 2014. «Cet ouvrage qu’il a laissé à la postérité n’est rien qu’un abrégé des maximes les plus pures de l’Évangile, écrit-elle en préface. Tous les chrétiens y apprendront à vivre selon l’esprit de Jésus-Christ, mais les moines particulièrement y trouveront les véritables règles selon lesquelles ils doivent se conduire et se sanctifier.» Elle assure que si Dorothée et son traité spirituel sont peu connus en Occident, ils le sont davantage en Orient, où Dorothée a vite été considéré comme un Père de l’Église. Aucune «Vie de Dorothée» ne semble néanmoins avoir été rédigée.

Quel est le cœur de sa spiritualité ?

Pour le P. Nicolas Egender, la spiritualité de Dorothée de Gaza est comparable à celle de saint Benoît, son contemporain : une «spiritualité du cœur». L’un des passages de l’Évangile que Dorothée cite le plus est en effet : «Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur» (Mt 11, 29). Pour lui, pacifier son cœur est le but du projet monastique. «C’était un vrai père spirituel pour ses frères du monastère, reprend le P. Nicolas Egender. Il savait consoler et était capable d’une grande délicatesse.»

L’humilité est sans aucun doute le volet le plus important de la spiritualité de Dorothée de Gaza, lui qui disait de l’homme humble : «L’humilité le fait prier et la prière le rend humble» (Instr. II, 38).

Saint Dorothée a aussi connu son heure de détresse, comme il le raconte dans sa cinquième instruction. «J’étais abattu et dans une telle angoisse que j’étais près de mourir.» Il voit alors un homme de «l’aspect d’un évêque» entrer dans le sanctuaire, s’approcher et lui répéter trois fois le début du psaume 40 : «Je n’ai de cesse d’attendre le Seigneur. Il s’est incliné vers moi, il a écouté ma prière, il m’a tiré de la fosse de perdition et de la fange du bourbier ; il a établi mes pieds sur le roc et affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu.»

Cette rencontre sonne pour Dorothée de Gaza comme une conversion. «Aussitôt mon cœur fut rempli de lumière, de joie, de consolation, de douceur : je n’étais plus le même homme.» (Instr. V, 67)

Qui a-t-il inspiré ?

Dorothée de Gaza a influencé le monachisme du Sinaï, notamment Jean Climaque et Théodore Studite. En Occident, il a été traduit en latin dès le XIe siècle.

Au XXe siècle, l'une de ses images est utilisée lors de la fondation du Conseil œcuménique des Églises, à Amsterdam en 1948. Son premier secrétaire général, le pasteur hollandais W.A. Visser't Hooft, résume ainsi l'œcuménisme : «Plus nous nous rapprochons du Christ – communautés et personnes chrétiennes –, plus nous nous rapprochons entre nous.» Or ce principe avait été énoncé par Dorothée de Gaza dès le VIe siècle… Il recourait alors à l'image d'un cercle dont le centre serait Dieu : «Quand les saints, désirant s'approcher de Dieu, avancent vers le milieu du cercle, ils se rapprochent les uns des autres en même temps que de Dieu.» (Instr. VI, 78).

Dorothée de Gaza a également inspiré le cardinal Jorge Maria Bergoglio dans son petit livre L’Humilité, route vers Dieu, publié en 2013 juste après son élection comme pape. L’humilité y est présentée «non pas comme une vertu pour les faibles», mais comme «la seule voie possible pour être en communion avec les autres, et proche de Dieu».

(1) Moines de Palestine : portraits spirituels, Artège, 2016.



Mélinée Le Priol