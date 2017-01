Catholique, comment voter?

Election

Le temps où l’Église donnait des consignes de vote est révolu. Mais cela n’empêche pas les évêques de France de s’exprimer lors des grands enjeux électoraux. En 2012, à la veille de l’élection présidentielle, ils avaient souligné le sérieux de l’acte de voter. Dans un document, ils avaient donné des points de discernement et des textes de référence pour que chacun puisse se déterminer en conscience (Un vote pour quelle société ?). Ils rappelaient «la haute importance que l’Église, depuis ses origines,reconnaît à la fonction politique. Dans une démocratie représentative, le vote est la manière par laquelle chacun peut participer à l’exercice du pouvoir. Il est donc essentiel d’y prendre part, de la manière la plus sérieuse possible. Un vote ne peut être simplement dicté par l’habitude, par l’appartenance à une classe sociale ou par la poursuite d’intérêts particuliers.» Le document détaillait aussi quelques points importants à prendre en compte en vue des élections. Ces points concernaient la dignité des personnes, la protection de la famille, la jeunesse et l’éducation, les banlieues.

Cinq ans après, alors que la France s’apprête à voter pour un nouveau mandat présidentiel, c’est plutôt un constat attristé que font les évêques de France dans un nouveau livre : Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. «Il y a de la tristesse dans notre pays aujourd’hui.» Loin des points de discernement donnés en 2012 pour le vote, ils invitent à une «refondation» et défendent la place des religions dans la société à travers «une laïcité ouverte». «Ce sujet est devenu un lieu de tension indéniable qui tient beaucoup au mouvement de réaffirmation des religions, particulièrement l’islam, dans notre société. Une société où, de fait, les religions ne structurent plus la vie d’une majorité de la population.» Ils s’élèvent contre ceux qui voudraient reléguer la religion à la sphère privée, une vision «qui prive la vie publique d’un apport précieux pour la vie ensemble.» Et encouragent les catholiques à prendre leur place en politique.

Sophie de Villeneuve