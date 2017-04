Jean Cassien, moine et pèlerin, entre Orient et Occident

Pères de l'Eglise

Dans quel contexte a-t-il vécu ?

Contemporain de saint Augustin, Cassien vit aux IVe et Ve siècles, dans le bassin méditerranéen. Son année de naissance n’est pas connue avec certitude, mais se situerait vers 360. Son lieu de naissance est aussi sujet à caution. Pour certains, Cassien est né en Dobroudja, actuelle Roumanie. Pour d’autres, il est originaire de Provence, où il a retrouvé sa sœur puis fini sa vie. Cette hypothèse ne semble pas résister à une analyse littéraire récente de ses écrits. « Dans les premières préfaces de ses œuvres, écrites alors qu’il se trouve en Provence, il semble se présenter comme quelqu’un d’étranger, explique Dom Guillaume Jedrzecjzak, ancien abbé du Mont-des-Cats, qui mène actuellement un travail de thèse sur Jean Cassien. Puis son style change avec le temps. Progressivement, il donne l’impression d’avoir de moins en moins besoin de se faire accepter par le public local. Une autre hypothèse qui a fait surface récemment le ferait naître en Arménie. »

Cette nouvelle piste de travail s’appuie sur le fait qu’assez jeune, Cassien connaît une expérience de vie monastique à Bethléem et que le seul monastère existant à cette époque dans ce lieu est arménien. Quoi qu’il en soit, il s’agit de quelqu’un né dans une famille chrétienne, cultivé, et qui parle grec et latin. Ce bilinguisme pourrait s’expliquer par une naissance en Dobroudja, aux confins des deux influences.

La période est celle du déclin de l’Empire romain. C’est aussi l’époque du premier concile de Constantinople, en 381, et celle du développement du monachisme. Il meurt vers 435.

Quelle a été sa vie ?

« Sa vie a pu être reconstituée grâce à ses écrits », explique Marie-Anne Vannier, universitaire et rédactrice en chef de la revue Connaissance des pères de l’Église. Les certitudes commencent à partir d’un pèlerinage en Terre sainte, où Jean Cassien s’établit quelque temps comme moine à Bethléem. Il est accompagné par son ami Germain. « On pense qu’il a quitté Bethléem avant l’arrivée de saint Jérôme, explique Dom Jedrzecjzak. Celui-ci a en effet fondé un grand monastère à Bethléem en 386 que Cassien n’évoque jamais dans ses écrits. » C’est donc vers 385 que Cassien et Germain se rendent en Égypte, à la rencontre des Pères du désert. Ils y restent une quinzaine d’années, se rendant de monastère en monastère avant de se stabiliser dans le désert. Vers 400, ils gagnent Constantinople où ils rencontrent saint Jean Chrysostome. Jean Cassien est ordonné diacre, Germain, prêtre. En 403, Jean Chrysostome est déposé de son siège épiscopal de Constantinople au synode du Chêne où il doit faire face à de fausses accusations. Jean Cassien fait partie de la délégation qui part à Rome pour le défendre. Il y est ordonné prêtre. Sa trace est perdue pendant quelque temps, mais plusieurs chercheurs pensent qu’il est resté quelques années à Rome.

« Il y a fait la connaissance de Léon, archidiacre de Rome, qui, une fois devenu pape, fera appel à lui pour qu’il écrive un traité contre Nestorius, poursuit Dom Jedrzecjzak. Il l’a donc suffisamment fréquenté à Rome pour penser à le solliciter des années après. » Vers 415, c’est en Provence qu’on le retrouve. On a longtemps pensé qu’il s’était établi à Marseille, où il aurait fondé l’abbaye Saint-Victor. « Aujourd’hui, il existe des doutes à ce sujet, estime Dom Jedrzecjzak. Il a dédicacé ses ouvrages à des personnes opposées à l’évêque de Marseille de l’époque, Proculus, et ne cite jamais ce dernier. Quant à l’abbaye Saint-Victor, les fondations les plus anciennes remontent au VIIe siècle. Peut-être a-t-il terminé sa vie à Marseille, après la mort de Proculus. »

En revanche, Cassien a beaucoup de liens avec les moines de Lérins, comme en témoignent les conférences qui leur sont dédicacées. « Il leur explique comment organiser leur vie monastique », explique Marie-Anne Vannier. D’autres conférences furent dédiées à Léonce, évêque de Fréjus, et à un certain Hellade.

Quel est le cœur de sa spiritualité ?

Sa spiritualité est connue par ses écrits : ses Conférences, mais aussi les Institutions cénobitiques, et le Traité de l’Incarnation contre Nestorius, un traité de christologie. « La question du discernement et de la pureté du cœur est au centre de sa spiritualité, ajoute Marie-Anne Vannier. Il évoque la prière pure, qui est celle de l’Esprit qui prie en nous. »

Dans les Institutions, Cassien présente la manière de vivre des moines d’Égypte, et analyse les grands combats de la vie intérieure. Dans ses conférences, il « reprend les paroles des Pères du désert et les développe en les exposant, poursuit-elle. Il les organise autour de thèmes comme la science spirituelle et l’amitié. »

Pour Cassien, « le livre par excellence qui peut accompagner le moine dans sa vie est la Bible, ajoute Dom Jedrzecjzak. La vie spirituelle est quelque chose qui progresse sans cesse. » Il ne suffit pas au moine d’être un grand ascète et d’avoir une vie morale parfaite, mais « pour que la vie spirituelle soit authentique, elle doit s’appuyer sur une foi juste, c’est-à-dire la vision du beau qui est Dieu », poursuit le cistercien. Cette vision passe « par une purification des personnes. Dans ce processus, les Écritures jouent un rôle essentiel ».

Quelle est son influence aujourd’hui sur la vie monastique ?

Saint Benoît de Nursie, père du monachisme occidental, s’est inspiré au VIe siècle de Cassien pour écrire sa Règle, qui, aujourd’hui encore, organise la vie des communautés monastiques.

« Ses écrits seront les livres de chevet de saint Thomas d’Aquin, mais aussi de saint Ignace de Loyola », raconte Dom Jedrzecjzak.

« Les moines étudient toujours les œuvres de Cassien pendant leur noviciat,explique Marie-Anne Vannier. Pendant longtemps, les dominicains comme les bénédictins lisaient au moins une fois par an les Conférences de Cassien au réfectoire. »

Seul auteur latin traduit en grec à son époque, Cassien est fêté à la fois par les Églises d’Orient et d’Occident. Pour l’Église latine, saint Jean Cassien est un père de l’Église. Ses œuvres sont

présentes dans la Philocalie, une anthologie de textes écrits entre le IVe et le XVe siècles par des maîtres spirituels de l’orthodoxie.

Clémence Houdaille