Populorum progressio : le développement solidaire de l’humanité

Populorum Progressio

La première partie de Populorum progressio présente une conception du développement orientée vers la promotion de «tout homme et tout l’homme». La deuxième partie en tire les conséquences en termes de responsabilités. En parlant de «développement solidaire», Paul VI suggère d’une part, qu’aucun peuple, aucune personne ne peut prétendre se développer à partir de ses seules ressources, sans la collaboration des autres, et d’autre part qu’aucun peuple, aucune personne ne peut rester indifférent au sort des autres, surtout des plus mal nantis.

Il y a bien sûr une urgence évidente : lutter contre la faim, un fléau qui touche des continents entiers (PP n. 45). Mais ceci n’est pas suffisant. Paul VI estime qu’il faut aller plus loin car l’enjeu est celui d’un monde juste, «un monde où la liberté ne soit pas un vain mot et où le pauvre Lazare puisse s’asseoir à la même table que le riche (Cf. Luc 16, 19-31)» (PP n. 47). Tout en reconnaissant « normal qu’une population soit la première bénéficiaire des dons que lui a faits la Providence comme des fruits de son travail», l’encyclique rappelle qu’« aucun peuple ne peut, pour autant, prétendre réserver ses richesses à son seul usage». En conséquence, il est urgent que les nations développées aident celles en développement, comme l’enseigne Vatican II, par exemple en partageant une partie de leurs ressources et en formant des éducateurs, des ingénieurs, des techniciens, des savants, qui sont les acteurs du développement de demain (PP n. 48).

Cette solidarité suppose un investissement important qui peut rebuter. L’encyclique suggère aux pays riches de renoncer déjà à leur superflu, et de mettre fin aux gaspillages de ressources auxquels contribue notamment la course aux armements, «quand tant de peuples ont faim, quand tant de foyers souffrent de la misère, quand tant d’hommes demeurent plongés dans l’ignorance, quand tant d’écoles, d’hôpitaux, d’habitations dignes de ce nom demeurent à construire» (PP 53).

Mais avant même d’évoquer la nécessité de ces efforts collectifs de solidarité, l’encyclique invite chacun à se demander en conscience s’il est «prêt à soutenir de ses deniers les œuvres et les missions organisées en faveur des plus pauvres ? À payer davantage d’impôts pour que les pouvoirs publics intensifient leur effort pour le développement ? À acheter plus cher les produits importés pour rémunérer plus justement le producteur ? À s’expatrier lui-même au besoin, pour aider cette croissance des jeunes nations» (PP n. 47). Une manière de dire que le développement solidaire passe aussi par l’engagement de la responsabilité de chacun devant les déséquilibres de notre monde.

Dominique Greiner