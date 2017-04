Populorum progression : Le développement, nouveau nom de la paix

Populorum Progressio

Le concile Vatican II invite l’Église à se mettre à l’écoute des aspirations de chaque génération pour en vérifier, à la lumière de l’Évangile, la légitimité et proposer des orientations pour l’action. C’est à cet appel que répond Paul VI dans Populorum progressio (PP). Il observe que de nombreux peuples sont condamnés à vivre dans des conditions qui rendent illusoire leur désir d’amélioration de leurs conditions de vie en termes de santé, de travail, de responsabilité, d’éducation (PP n. 6). Parfois, c’est même leur sécurité alimentaire qui est menacée (PP n. 8).

Paul VI pointe la responsabilité des anciennes puissances colonisatrices qui «ont souvent poursuivi leur intérêt, leur puissance ou leur gloire, et (…) leur départ a parfois laissé une situation économique vulnérable, liée par exemple au rendement d’une seule culture dont les cours sont soumis à de brusques et amples variations» (PP n. 7).

Poursuivant son diagnostic, le pape relève encore que l’introduction des «nouveautés de la civilisation industrielle» a parfois pour effet de déstabiliser les structures traditionnelles (il parle de «heurt des civilisations»), de renforcer les déséquilibres au sein des nations les plus pauvres, de nourrir le conflit entre générations (PP n. 10). Dans ce contexte troublé, émergent des «messianismes prometteurs, mais bâtisseurs d’illusion», avec le risque d’un «glissement vers les idéologies totalitaires», diagnostique l’encyclique. «Grande est la tentation de repousser par la violence de telles injures à la dignité humaine» (PP n. 30), voire par «l’insurrection révolutionnaire» (PP n. 31), affirme encore Paul VI. Plus loin encore : «Les disparités économiques, sociales et culturelles trop grandes entre peuples provoquent tensions et discordes et mettent la paix en péril» (PP n. 76).

Comment sortir de cette spirale mortifère ? Précisément par le développement qui est le meilleur garant de la paix internationale. Ce que Paul VI résume dans une formule qui a frappé l’opinion publique internationale : «Le développement est le nouveau nom de la paix» (PP n. 76). «La paix ne se réduit pas à une absence de guerre, fruit de l’équilibre toujours précaire des forces, explique encore le pape. Elle se construit jour après jour, dans la poursuite d’un ordre voulu de Dieu, qui comporte une justice plus parfaite entre les hommes.»

Dominique Greiner