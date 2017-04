Pourquoi Jésus est sur la croix ? 

Les questions des tout-petits

Raconter la Passion de Jésus aux enfants paraît à la limite du possible. Que leur dire de ce Dieu «bon» qui semble absent quand son fils qu’il aime, souffre et meurt ? Que leur dire de ces « docteurs de la loi », qui préfèrent l’ordre à la liberté religieuse et à l’amour inconditionnel ?

On peut d’abord essayer de comprendre quelle interrogation se cache derrière cette question. Peut-être l’enfant se demande-t-il pourquoi on a voulu tuer un homme bon qui guérissait les malades ? On pourra alors lui expliquer pourquoi Jésus inquiète les pouvoirs en place quand il parle avec autorité de la mission que son Père du ciel lui a confiée.

En effet, l’occupant romain craint que Jésus ne déchaîne contre lui les foules innombrables qui viennent l’écouter. Surtout qu’il promet aux pauvres et aux esclaves l’avènement d’un monde où ils seront libres ! Quant aux pharisiens et aux chefs des prêtres, ils jalousent la liberté de cet homme sur lequel ils n’ont pas d’emprise.

Pour que l’enfant saisisse cette opposition fondamentale sur la façon de concevoir la relation à Dieu, on peut lire avec lui des récits du Nouveau Testament où les pharisiens accusent Jésus de ne pas suivre la loi de Moïse. De plus, Jésus n’hésitait pas à les contredire en public, ce qui les mettait en colère. Pire encore, il osait se dire le Fils de Dieu !

Cependant la question de l’enfant peut aussi porter sur l’outil du supplice, la croix elle-même, ce qui est plus simple à expliquer mais aussi plus brutal ! La croix était un moyen employé par les Romains pour mettre à mort les esclaves, les voleurs et les révoltés qui étaient condamnés. Et les chefs des prêtres se sont arrangés pour présenter Jésus à Pilate comme un agitateur.

On peut s’attarder sur cette croix qui est devenue le signe de ralliement des chrétiens parce qu’elle dit l’essentiel de Jésus. Le signe de croix que nous faisons aujourd’hui rappelle que le Christ a donné sa vie par amour pour tous les hommes, mais aussi qu’il a vaincu la mort, puisqu’il est ressuscité.

Il n’est pas plus facile d’expliquer aux enfants que la vie peut jaillir de la mort et du mal. Nous n’avons pas d’autre réponse à leur apporter que celle de la Bible : l’alliance de Dieu avec les humains est le signe d’un amour qui peut tout changer. Alors, l’essentiel pour évoquer la Passion du Christ, c’est de contempler avec son enfant cet homme écrasé, qui par amour, garde sa foi en l’homme et en Dieu.

La rédaction de Pomme d’Api Soleil