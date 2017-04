Prier en famille en avril

Croire Paroisses et Réseau mondial de la prière

Le Pape nous invite à prier pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au dialogue avec tous, même avec ceux qui ont des convictions différentes des nôtres : à méditer et prier en famille. A diffuser dans votre paroisse, aumônerie,... avec l e Réseau mondial de prière du pape .

«Prions pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation

en envisageant, aussi, la possibilité de se consacrer au Seigneur

dans le sacerdoce ou la vie consacrée.»

« Seigneur, je suis jeune et on me dit que j’ai la vie devant moi.

Mais quelle vie ? Que vois-tu, Toi qui m’aimes et me connais ?

Que veux-tu que je fasse pour Toi ?

Je sais que ta volonté est que je sois heureux,

Tu veux me donner tout ton amour et que ma joie soit parfaite.

Alors je te confie mes doutes et mes peurs,

mes questions,

et mes envies, mes rêves,

tout ce qui m’attire et me donne envie de grandir.

Donne à chacun d’entre nous l’énergie de prier tout ce mois

pour chaque garçon, chaque fille, jeune homme, jeune femme

qui entrent dans le monde.

Que la génération plus âgée les accueille,

qu’ils écoutent ceux qui veulent les conseiller avec bienveillance,

qu’ils trouvent une route qui leur convienne,

que chacun de leurs actes soit fait pour que notre terre soit meilleure à habiter.

Je te prie Seigneur, pour que chaque jeune fasse de sa vie un fruit magnifique à croquer. »

Mariette, Equipe France